Victòria. L’Spar Girona va suar de valent ahir per derrotar a l’Spar Gran Canària en un duel que es va resoldre a la pròrroga. Després de dues derrotes consecutives (Saragossa i Mechelen) i amb el cansament començant a fer-se notar per l’acumulació de partits, les gironines es van sobreposar al físic amb molta solidesa mental per aconseguit tallar la mala ratxa i vèncer un partit que es va complicar en diversos moments. La victòria a Canàries se suma a la derrota del Saragossa, que va perdre a la pista del Perfumerías Avenida i colla encara més la part alta de la classificació. De fet, les de Bernat Canut es podrien posar líders en solitari si guanyen el partit pendent que encara han de disputar. L’Uni ha tancat la gira de tres partits fora de casa amb un balanç més negatiu que positiu. A banda de les dues derrotes, l’equip perd 15 dies a Binta Drammeh per una lesió al psoes i, tot i la necessitat de fer rotacions, algunes jugadores com Parra o Bradford, ahir a penes van arribar als cinc minuts de joc. Carregant encara més la dependència sobre figures com Gardner (20 punts) o Murphy (14 punts).

Les gironines van arribar al partit amb un efectiu menys en anunciar-se la lesió de la sueca Drammeh. Les de Bernat Canut van desaprofitar un avantatge de vuit punts i les locals li van donar la volta al marcador (14-12) al final del primer quart. Laura Antoja va aplaudir amb efusivitat quan el seu equip va començar a trobar a les seves jugadores interiors després de tres minuts de sequera anotadora. Les visitants van sortir de la nebulosa inicial i van començar a encadenar jugades positives que els van permetre posar-se per davant tot i no gaudir d’un joc brillant. Després del descans, l’Spar Girona va posar la cinquena i amb un parcial de 4-11 es va distanciar amb facilitat (33-45). Amb un còmode coixí a la seva esquena, les catalanes van començar a deixar-se anar en atac. Quan semblava que les visitants tancaven el partit, Redmon i Koné van aparèixer per a tornar a ficar a les canàries dins del duel (45-50). El partit va agafar velocitat i això va beneficiar a les visitants fins que Holesinska (27 punts) va començar a lluir el seu rang de tirs per retallar distàncies i posar al seu equip a quatre. Sika Koné va agafar el relleu anotador de la txeca i va col·locar a les grogues a un punt (59-60) a minut i mig per al final de la trobada i Holesinska, de nou, va donar la volta al marcador (61-60). Murphy va empatar el partit a 20 segons per al final (62-62) per a assegurar la pròrroga tot i que Gardner va gaudir d’una ocasió per tancar el partit, però va errar l’entrada. En el temps afegit el cansament va començar a fer mossa en les jugadores i conscients d’això tots dos equips van anar a buscar les faltes personals. A les canàries els va costar trobar fluïdesa en atac i les catalanes ho van aprofitar per col·locar-se per davant (66-69). Murphy va robar una pilota providencial que va permetre al conjunt català anotar dues cistelles consecutives i sentenciar el partit després d’un error en la sortida de pilota de les grogues. Un triple d’Holesinska (27 punts) va maquillar el resultat final: 71-75. L’Spar marxa a casa amb una treballadíssima victòria i té poc temps per recuperar-se. Dimarts (21 hores) rep al vigent campió de l’Eurolliga, el Sopron.