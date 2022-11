El britànic George Russell, per fi, va poder celebrar ahir la seva primera victòria com a pilot de la Fórmula 1. Un somni. Així, l’expilot de Williams va reivindicar-se en un dia que va ser rodó pel seu equip, Mercedes, que va aconseguir un doblet gràcies al segon lloc de Hamilton. El set vegades campió havia caigut a la vuitena posició en tocar-se amb Verstappen. L’holandès va sortir més malparat, però amb una gran remuntada va acabar sisè. Sainz va fer un bon paper, avançant Pérez al final per a pujar al podi, mentre un Alonso estel·lar va passar de sortir divuitè a ser cinquè. Punts vitals per a Alpine després que McLaren no sumés.