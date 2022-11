El Peralada va caure derrotat ahir per 2 a 1 al camp de la Grama i va veure tallada la ratxa de dues victòries consecutives. El conjunt xampanyer es va deixar remuntar el gol inicial de Sergi Solans a la segona meitat.

Pas enrere de l’equip de Miquel Àngel Muñoz en la lluita per les posicions de play-off. Els altempordanesos no van aconseguir tenir el control de la pilota a la primera meitat, però tampoc van patir en excés en defensa. Ben ordenats al darrere, el Peralada va mostrar una efectivitat molt alta en la primera jugada que podia trenar per avançar-se en el marcador. Palacios va arribar fins a línia de fons per cedir una passada de la mort a Sergi Solans. El davanter no va desaprofitar l’oportunitat per batre Manu Martín i sumar el tercer gol de la temporada.

La felicitat no va durar gaire per als visitants, ja que l’àrbitre va xiular penal per unes mans de Varese deu minuts després de la represa. Roger Garcia no va perdonar des dels onze metres i va situar l’empat al marcador.

A un quart d’hora del final, els homes de Manu Pelaez van culminar la remuntada amb una diana de Marc Rodríguez. El jugador local va batre Aroca aprofitant una pilota dins l’àrea.

Un cop dur que tapava el retorn de Marc Gelmà als terrenys de joc, més d’un any després, pocs instants abans. El Peralada encara va tenir una última opció d’igualar el partit. Llorenç Busquets i Palacios van combinar, però Manu Martín va aturar el xut del lateral esquerre. Una aturada que mantenia els tres punts al Barcelonès.