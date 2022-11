Els minuts a les cames pesen, però l’Spar Girona no té temps a aturar-se. Després de tres viatges consecutius, l’equip de Bernat Canut té avui un repte d’alçada contra el Sopron i segons el tècnic «hem de ballar amb el calendari». «Hi ha moltíssims partits, viatges i poc temps per entrenar i descansar, jugant dues de les lligues més fortes del món. Ens exigeix i el repte és complicat, però tenim l’ambició de fer un bon partit», va dir. La baixa de Drammeh és «important», però Canut veu l’equip capacitat per plantar cara al Sopron. «És el vigent campió d’Europa i serà complicat, però és un equip més. Hem d’intentar estar vives els 40 minuts», va comentar.