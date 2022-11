Qui és l'"speaker" dels partits de l'Spar Girona a Fontajau? Com es prepara per afrontar cada jornada intentant engrescar la grada? Aquesta i d'altres preguntes trobaran resposta en el Fontaxou d'aquesta setmana, el pòdcast de bàsquet del Diari de Girona que presenten Jordi Roura i Josep Guardiola. A més a més, el Fontaxou també inclou la prèvia, amb les declaracions del tècnic Bernat Canut, del partidàs d'aquesta nit (21h)contra el Sopron, vigent campió d'Europa, en una nova jornada d'Eurolliga. Alfons Arcas és l'encarregat de fer les funcions d'"speaker" als partits de l'Uni a Fontajau, i explica com és aquesta feina, recordant també la seva etapa de periodista al Diari de Girona en què li va tocar cobrir, per exemple, l'ascens del club a Lliga Femenina el maig de 2009 a Badajoz contra l'Obenasa Navarra. Aquesta setmana no hi ha hagut jornada ACB pels partits de seleccions. El Bàsquet Girona reprendrà la competició dissabte a Fontajau contra el Gran Canària (20.45h). Abans el pavelló haurà acollit l'Uni-Sopron d'avui i l'Uni-Estudiantes de lliga de divendres (20h).