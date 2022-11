La selecció Espanyola va derrotar ahir amb problemes els Països Baixos (84-72) en una festa del bàsquet al Palau Carolina Martín de Huelva, pista a la qual els de Sergio Scariolo van saltar amb la classificació per al Mundial a la butxaca després de la victòria d’Itàlia davant Geòrgia.

Això va propiciar constants canvis i provatures en els sistemes -incloent el debut amb la selecció del gironí Èric Vila, que fa fer 8 punts- davant una selecció neerlandesa que va demostrar, malgrat ser cuera de grup, té bona mà en el llançament si no se la defensa amb intensitat. Després de dos primers quarts molt igualats, 21-21 i 22-22, Espanya va anar lleugerament a més al tercer quart (18-16) i va sentenciar en el definitiu (23-13). El campió europeu Darío Brizuela va ser el màxim anotador espanyol amb 16 punts i Olaf Schaftenaar el del partit amb 19.

Així després de dos primers quarts igualats, Espanya va defensar millor davant un adversari que sobrevivia amb els triples. Es va notar quan es van reunir a la pista Joel Parra, Jaime Fernández, Sebas Saiz i Alberto Díaz. Això va permetre obrir una bretxa al voltant de cinc punts (58-53). Però els errors en una selecció jove no va permetre posar més distància i el duel se’n va anar 61-59 al quart final. En ell, quatre punts consecutius d’Espanya van augmentar l’avantatge, que posteriors triples de Santi Yusta i Darío Brizuela van situar per primera vegada al matx en 10 (71-61) a cinc minuts per al final. En l’intercanvi de cistelles la qualitat espanyola va sortir a la llum i no va permetre que el seu rival posés en perill la victòria.