Passat aquest cap de setmana, la Lliga Femenina Endesa de bàsquet s'aturarà fins a principis del mes de desembre perquè s'obre una nova finestra FIBA. La selecció espanyola l'aprofitarà per disputar dos partits de classificació per a l'EuroBasket del 2023 que se celebrarà a Israel i Eslovènia i el seu seleccionador, Miguel Méndez, ja ha escollit les 14 jugadores que vol utilitzar. Dues d'elles formen part de l'Spar Girona, com és el cas de María Araújo i Irati Etxarri, mentre que també hi ha la bescanonina Queralt Casas, del València Basket.

Espanya s'enfrontarà aquest dijous, a partir de dos quarts de nou, a Islàndia mentre que jugarà contra Hongria el diumenge a les cinc de la tarda. Tots dos partits es jugaran al Palau dels Esports Carolina Marín de Huelva. Miguel Méndez no només compta amb Etxarri, Araújo i Casas, sinó que també ha cridat a les següents jugadores: Maite Cazorla i Leo Rodríguez (Perfumerías Avenida); Cristina Ouviña, Leticia Romero, Alba Torrens i Raquel Carrera (València Basket); Laura Peña (Cadí La Seu), Maria Conde (USK Praga), Laura Quevedo (Asvel), Paula Ginzo (Ensino) i Astou Ndour (Familia Schio). 🚨 OFICIAL | Estas son las 1⃣4️⃣ convocadas de #LaFamilia para la Ventana de NOVIEMBRE.#SomosEquipo — Baloncesto España (@BaloncestoESP) 15 de noviembre de 2022 En l'anterior finestra FIBA, l'equip va guanyar els dos enfrontaments contra Hongria i Romania. Això vol dir que, amb dues victòries més, la selecció s'asseguraria el bitllet per al proper campionat d'Europa. Al mes de febrer arribarà una nova oportunitat, amb dos duels, en aquest cas amb Romania i islàndia.