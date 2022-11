Les gironines s'han carregat a l'invicte Sopron Basket en un duel d'infart que s'ha decidit en els últims segons. Les locals, que han arribat a perdre de 12, han remuntat un partit amb tot just set jugadores en la rotació i han donat un cop sobre la taula vencent al líder del grup B, que encara no havia perdut en la competició europea.

El triple inicial de Laia Flores ha estat un miratge. Les vigents campiones de la competició han donat la volta a la cistella inicial de les catalanes amb un catàleg de tirs de totes les seves jugadores que ha donat pas a un parcial de 0-8. Tolo i Magbegor, companyes de selecció a Austràlia, han brindat un bonic duel sota el cèrcol. Les de Bernat Canut, amb les baixes de Cornelius i Drammeh, han aguantat l'envestida visitant, però no han pogut impedir que les hongareses es distanciessin a deu punts al tancament del primer quart (11-21).

Gardner i Araújo han reanimat a l'Spar Girona per rebaixar la barrera dels deu punts. Però la vella guàrdia sèrbia, formada per Brooks i Stankovic, ha creat un mur de Berlín sota el cèrcol i Kunek ha despertat des del perímetre per tornar a ampliar distàncies. Les jugadores de Bernat Canut han començat a afligir la falta de rotacions i semblava que el partit no es podia remuntar fins que el públic ha aparegut, com una sisena jugadora, i ha empès a les locals fins a rebaixar la diferència de punts a tres (32-35) amb grans moments d'Etxarri i Tolo.

Després del descans, partit nou. Un 2+1 d'Araújo ha empatat el duel (35-35). Les de David Gaspar han pres la iniciativa en el marcador, encara que el partit ha guanyat intensitat defensiva i l'Spar Girona ha suplert la falta d'encert exterior amb el domini del rebot ofensiu. Tot plegat ha permès a les catalanes situar-se ben a prop de les seves rivals (44-45).

Etxarri ha aparegut per a col·locar la màxima diferència a favor de les locals (55-50) i la benjamina basi, Faustine Parra, ha incendiat Fontajau robant una pilota que ha obligat a David Gaspar a demanar temps mort. Amb el Spar Girona per davant, les visitants han buscat retallar distàncies forçant personals i ho han aconseguit. Tolo ha tornat a posar a les locals per davant a un minut per al final de la trobada amb dos tirs lliures cardíacs i Kunek, amb sang freda, ha retornat l'equitat en el marcador de la mateixa forma (60-60). Tolo, des de la línia de personal, ha tornat a posar a les locals per davant i Gardner ha estirat el marcador (63-60) i, justícia poètica, un tap a Sykes (que en el seu dia va forçar la sortida del club) d'Etxarri ha sentenciat el duel.