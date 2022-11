Les bones ratxes no són eternes i així ho ha experimentat l’Escala aquest darrer cap de setmana. Després d’un començament de temporada de somni, que els va fer guanyar-se el sobrenom d’invencibles durant sis jornades, els d’Arnau Sala van encaixar diumenge la primera patacada de la temporada al camp del Granollers. I per golejada (5-1). La temporada és molt llarga i qui s’atreveixi a donar alguna cosa per sentenciada a hores d’ara és que poc hi entén de futbol. «Hem perdut un partit, però hem de mirar endavant. Estàvem immersos en una molt bona dinàmica. Sabíem que perdríem en qualsevol moment. Aquesta derrota ens anirà bé per saber que qualsevol partit és una guerra i que la temporada és molt llarga», reconeix Pol Bastidas, jugador titular indiscutible de l’Escala durant aquestes set jornades disputades i autor d’un dels 12 gols anotats per l’equip.

«No ens imaginàvem començar la temporada d’aquesta manera. Estàvem enfocats en el primer partit de lliga, en conèixer-nos i saber què volia l’Arnau Sala de nosaltres. És una derrota, independentment del resultat, però estem animats», afegeix el futbolista. Després de sis victòries consecutives contra Manlleu (0-2), Palamós (3-0), Vic (1-3), Lloret (0-1), Banyoles (0-1) i Mataró (0-1), la derrota deixa un regust agredolç, però pot servir d’embranzida per a un equip que encara es manté líder, en solitari, amb 18 punts -per darrere hi ha el Caldes de Montbui i el Figueres amb 13 punts-. «Havíem guanyat 6 partits de 6 possibles i ara són 6 de 7. Hem de millorar en tot, ofensivament i defensivament; físicament i també mentalment. De derrotes segur que en tindrem més. L’objectiu encara és el mateix; mantenir-se a dalt», diu convençut Bastidas, que es mostra d’allò més ambiciós. L’objectiu continua, doncs, sent el lideratge i, per això, Bastidas assegura que l’equip ja només pensa en el pròxim partit, contra el Parets -que ve de guanyar al Can Gibert (4-1) després d’encadenar tres empats consecutius-, diumenge, a les 12h, a casa. «No podem confiar-nos si volem mantenir-nos a dalt», sentencia Bastidas.