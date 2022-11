El Garatge Plana Girona reprèn diumenge la competició de l’OK Lliga un cop hagi finalitzat el Mundial de l’Argentina, amb victòria del combinat amfitrió i cinquena posició per a Espanya. L’aturada de la lliga ha servit als de Ramon Benito per carregar piles i netejar el coco després d’un començament de competició en què encara no coneixen la victòria (dos empats i quatre derrotes en sis jornades). Diumenge al Pavelló de Palau Sacosta (16:00), el Girona CH intentarà estrenar el caseller de victòries contra el Recam Làser de Caldes de Montbui. Benito confia comptar amb tota la plantilla al complet i poder celebrar, per fi, la primera alegria de la temporada, al costat de la seva afició.