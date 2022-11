El tennista serbi Novak Djokovic rebrà un visat per poder competir al gener en l’Obert d’Austràlia, primer Grand slam de la temporada. El govern australià ha decidit aixecar la prohibició d’entrada del balcànic al país que tenia durant tres anys, segons va informar ahir The Guardian Austràlia.

El serbi, que ha guanyat nou vegades el torneig de Melbourne, va ser deportat a principis d’aquest any després d’arribar al país sense estar vacunat contra el coronavirus, una exigència requerida en aquest moment per les autoritats oceàniques. Després d’això, li van imposar una sanció de tres anys sense poder entrar al país. Des de llavors, Austràlia ha eliminat el requisit d’estar vacunat per entrar al país.