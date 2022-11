Aíto García Reneses suma soldats per a la causa. Tancada la finestra FIBA més recent, ara toca canviar el xip i centrar-se en el partit de Lliga d’aquest dissabte a Fontajau (20:45 hores) contra el Gran Canaria, un dels equips punters de l’ACB: tercer amb una victòria menys que Tenerife i Barça, els dos líders ara mateix. El tècnic treballa des d’avui mateix amb tota la plantilla, després que s’hagin reincorporat els tres jugadors internacionals que durant uns quants dies han estat concentrats amb les seves respectives seleccions. Tota una experiència a nivell individual però que, tanmateix, ha trastocat els plans del Bàsquet Girona, que durant la setmana passada ha hagut d’adaptar els entrenaments degut a les seves baixes pels compromisos internacionals.

Roko Prkacin ja es va exercitar ahir amb el grup, després de deixar enrere una jornada força profitosa amb Croàcia. Va participar en els dos partits de preclassificació per a l’Eurobasket del 2025 que la seva selecció va disputar contra Àustria i Polònia. Dues victòries, per 75-100 i 79-87, respectivament, amb un rendiment força similar del jove jugador del club de Fontajau. 16 minuts en cada partit a la pista per anotar 15 i 12 punts.

Al vespre van arribar a Girona Èric Vila i Dusan Miletic, i serà avui quan tots dos es posaran de nou sota les ordres d’Aíto. El gironí torna amb bones sensacions després de debutar amb la selecció espanyola, dilluns en la victòria contra els Països Baixos (84-72) que va certificar el bitllet per al proper Mundial, el del proper 2023, dels de Sergio Scariolo. Vila va anotar 8 punts, va capturar un rebot i va repartir una assistència. De la seva banda Miletic, convocat per Svetislav Pesic, no va jugar ni un sol minut dels dos partits que va disputar (i guanyar) Sèrbia: 77-76 a Turquia i 68-74 amb Gran Bretanya.