Exhaurides les entrades pel Catalunya Stars a Fontajau

Fontajau ja escalfa motors per a una nova edició del Catalunya Stars aquest dissabte no, l’altre (dia 26). Serà la cinquena d’una competició que suposa el punt final de la temporada de patinatge artístic i que servirà perquè el públic gironí pugui tornar a veure en directe els discs Escalant i Sinapsis del CPA Olot i del CPA Girona i homenatjar els dos conjunts gironins subcampió i tercer del món al darrer Mundial de l’Argentina. El Catalunya Stars reunirà les trenta millors actuacions de les diverses modalitats del patinatge artístic català, entre els quals Pau Garcia i el grup de xou Petit del CPA Tona, campions a Buenos Aires. La gran demanda d’entrades va fer que s’ehxaurissin de seguida i això va provocar que el Comitè Català de Patinatge Artístic demanés obrir la graderia supletòria del Pavelló de Fontajau. Aquest nou paquet d’entrades també s’ha venut i per tant, Fontajau estarà ple de gom a gom amb 5.000 persones.

El programa començarà a les vuit del matí de dissate amb els escalfaments de les modalitats de Parelles Dansa, Individual Inline, Parelles artístic i Lliure individual, a partir de les onze i cap al migdia, dels grups de Xou grans, petits i júnior. A la tarda, a partir de les cinc (17:00) començarà la competició. En aquest sentit, els tres grans clubs catalans que hi participaran encapçalaran els equips del Catalunya Stars. Així, el CPA Olot liderarà el groc, el PA El Masnou el vermell, mentre que el CPA Girona serà el blau. Abans, a les quatre, hi haurà una exhibició dels grups màsters i la inauguració dels guanyadors Mini Stars. L’entrega de trofeus serà a 2/4 de 9.