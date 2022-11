El ja exentrenador del Palamós, Joan Bayona va passar ahir per l’estadi per acomiadar-se de la plantilla. El tècnic accepta la implacable llei del futbol dient que «si els resultats no són bons tard o d’hora caus i més un club de la exigència del Palamós». El tècnic ganxó que va defensar la porteria del Degà ni més ni menys que durant 15 temporades (350 partits), considera que aquest any «la creació de la Superlliga t’obliga acabar la Lliga entre els cinc primers i això penalitza perquè estem lluny d’aquests llocs». Bayona que ha fet tots els papers de l’auca al Palamós, va jugar al juvenil, ha estat porter, capità, tècnic de porters, etcètera, diu que marxa sense retreure «res» a ningú. «És més, estic molt agraït per l’oportunitat i a partir d’ara ajudaré des de la grada com un aficionat més». El tècnic desitja «el millor» a una plantilla que considera «jove, però amb un gran potencial i que amb temps anirà a més». Segons Bayona, durant la seva estada a la banqueta «ha faltat contundència a les dues àrees que al final és el què fa guanyar o perdre». Caldrà veure si el Palamós té entrenador ja per diumenge al derbi a Vilatenim contra el Figueres.