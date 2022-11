El Comitè de Competició de la Federació Espanyola de futbol (RFEF) ha sancionat a Robert Lewandowski amb tres partits per la seva expulsió a Pamplona. Piqué, després dels insults que va proferir a Gil Manzano, ha estat castigat amb quatre partits que no complirà perquè ja s'ha retirat del futbol.

Xavi es queda sense el davanter polonès davant l'Espanyol en el retorn a la Lliga després del Mundial de Qatar (31 desembre, Camp Nou). Tampoc ho tindrà davant de l'Atlètic al Metropolitano (8 de gener) ni tampoc en la visita del Getafe al Camp Nou. El Barça prepara un recurs per a aquesta dura sanció a Lewandowski, que el deixarà sense davanter centre en la tornada del campionat.

El Barça recorrerà

Els tres partits a Lewandowski queden desglossats de la següent manera. Un ha estat per l'expulsió per doble groga (va veure les dues targetes en tot just 11 minuts quan no s'havia disputat ni mitja hora de partit contra l'Osasuna) i dos per "menyspreu o desconsideració" cap al col·legiat Gil Manzano, quan marxant cap al túnel de vestuaris va fer un gest tocant-se el nas. El Barça recorrerà a aquest càstig.

Un gest que, segons va indicar el davanter polonès després que era cap a Xavi i no cap a l'àrbitre. Però el Comitè de Competició no ho ha entès així i per això el castiga amb tres partits. A Piqué li han caigut quatre partits per "insults, ofenses verbals i actituds injurioses" quan va abandonar la banqueta en el descans del partit i va anar a buscar a Gil Manzano, a qui va increpar fins dins del túnel de vestuaris, on va acabar sent expulsat.

La redacció de l'acta arbitral ha estat fonamental perquè Lewandowski sigui castigat amb tres partits. "Una vegada expulsat i quan es dirigia cap a la sortida del camp, el jugador va realitzar dues vegades un gest de desaprovació amb la decisió arbitral, consistent a emportar-se el dit al nas, i apuntant després amb el polze cap a l'àrbitre. Quan es disposava a abandonar el terreny de joc, va repetir de nou el gest mirant cap a l'àrbitre assistent Núm. 1 i davant del quart àrbitre", havia escrit Gil Manzano.