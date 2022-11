Mèxic s’acomiada de Girona amb un amistós contra Suècia

A partir de demà, la selecció de Mèxic, amb 26 jugadors i el cos tècnic que encapçala Gerardo Martino, vola cap a Qatar per disputar el Mundial. Ho farà després de passar-se poc més de dues setmanes a Girona, entrenant-se a les instal·lacions de La Vinya, al PGA de Caldes de Malavella, i jugant un parell d’amistosos de preparació a l’estadi de Montilivi. El primer, descafeïnat a les graderies (poc més de 2.000 espectadors) i també a la gespa, amb la contundent victòria per 4-0 contra la feble selecció d’Irak. El segon, aquesta nit (20.30, Esport3), presenta més al·licients. A diferència de fa set dies, l’equip compta ja amb els futbolistes que competeixen a Europa i que es van perdre l’últim partit. El rival, a més a més, té una mica més d’entitat: Suècia.

Martino tindrà a la seva disposició a homes com Edson Álvarez, Gerardo Arteaga, Jorge Sánchez, Johan Vázquez, Andrés Guardado, Erick Gutiérrez, Orbelín Pineda, Hirving Lozano i un Raúl Jiménez que, tot i ser dubte per una pubàlgia, «tindrà minuts» segons va declarar ahir mateix el seleccionador en una breu roda de premsa. Ja compta amb els 26 futbolistes que viatjaran a Qatar, pel que Jesús Angulo, Erick Sánchez, Diego Lainez i Santiago Giménez, tots ells a Girona aquests últims dies, n’han quedat fora. Del partit d’avui, va admetre el tècnic que hi ha «similituds» amb Polònia, el primer rival del Mundial, i que l’objectiu en el segon i darrer test a Montilivi és continuar amb la «posada a punt» per començar amb bon peu el campionat.