Hi ha gent, i no pas poca, que està convençuda que les coses passen per algun motiu. I si el genoll de Bertu Fernández va dir que ja n’hi havia prou una colla d’anys enrere, posant el punt i final a una carrera ben curta com a futbolista, va ser un punt d’inflexió, dels grossos i transcendentals, que explica en gran mesura que a partir d’aquesta mateixa setmana el gironí visqui el Mundial de Qatar en primera persona. No li tocarà pas jugar-lo des del damunt de la gespa, tot donant puntades de peu a la pilota. Això ja li queda massa enrere. El futbol l’ha acompanyat des de fa anys i panys, però mirant-lo des d’una altra perspectiva. Si els problemes físics van aturar el seu camí com a jugador, no van pas impedir que en continués un altre mirant-s’ho des de la banqueta. És entrenador, en té fusta, i la seva fam i ganes d’aprendre l’han dut a conèixer món. Col·lecciona un grapat d’experiències i les que vindran. Majúscula és la que està a punt de viure. Instal·lat precisament a Qatar des de fa uns quants anys, ara és la mà dreta del també català Fèlix Sánchez Baz, l’actual seleccionador absolut del país amfitrió. Per tant, si el gruix de feina ha anat a l’alçat en els darrers mesos, les emocions que viu des d’ara i durant els propers dies aniran in crescendo tenint en compte que el país on viu i pel qual treballa acull el campionat de futbol més important del planeta. Poca broma.

Les maletes les ha fet i desfet unes quantes vegades. Poc s’ho hauria imaginat, temps enrere, quan va decidir que de jugador no es guanyaria la vida. Havia defensat els colors de la penya Bons Aires, el Bisbalenc, el Girona i també el Llagostera. Tenia 23 anys quan el genoll li feia massa la guitza, pel que va decidir deixar-ho estar. No pas el futbol, ni de bon tros. Entrenar era una vocació que acabaria convertint en una passió i, al cap i a la fi, la seva vida. Primer, començant des de baix, pels fonaments. Va treballar a la base del Girona i en va ser coordinador, abans de provar sort als Germans-Sàbat, de categoria regional. No tenia ni 30 anys quan va dirigir el Cassà i el Guíxols. Un altre conjunt se sumava a la llista: el juvenil de Divisió d’Honor del Girona.

Llavors, l’estiu del 2011 marxava cap a Palamós, on s’hi estaria uns mesos. Per posar rumb cap a Qatar, encara hauria de viure d’altres experiències internacionals. Perquè l’estada a la Costa Brava va ser el pas previ a trencar fronteres, a intentar-ho fora de la seva zona de confort. Va llançar els daus sense saber com sortiria la cosa i se’n va anar a Ucraïna per enrolar-se al futbol formatiu del Dnipro. Un pas important. A la seva carrera i també a la seva vida, perquè és precisament en aquell país on va conèixer la seva actual parella.

No va acabar de fer arrels per quedar-s’hi definitivament, sinó que el futbol l’ha dut a tastar d’altres cultures i continents. Amb Fran Sánchez, se’n va anar a Bahrain per instal·lar-se a Manamah i dirigir-hi la selecció sub19. Va ser el 2014 quan Qatar va entrar a formar part de la seva vida. Un país que encara no ha deixat i on hi està a punt de viure tota una aventura de ressò planetari. Però abans de fer el salt a la selecció nacional, va treballar al costat del danès Michael Laudrup al Lekwiya SC i, després, a l’Al-Rayyan SC. El 2017, la federació del país asiàtic contactaria amb ell per oferir-li el càrrec de seleccionador sub23. Va acceptar. I els esglaons els ha anat pujant, cap amunt. Dos anys més tard, el català Félix Sánchez Bas, amb passat a la pedrera del Barça, va decidir que el gironí era l’indicat per convertir-se en la seva mà dreta.

Bertu Fernández va acceptar i ja són tres els anys que gaudeix d’un lloc privilegiat en la selecció nacional de Qatar. El conjunt amfitrió d’un Mundial que és a punt de començar. El dia a dia, des de fa poques setmanes, és motivador i alhora estressant per a un tècnic que viurà una de les experiències més significatives de la seva carrera a les banquetes. Un gironí que viurà en primera persona una cita seguida arreu. L’únic? Segurament no, perquè el lloretenc Marc Muniesa, amb passat al Girona, ja fa uns anys que viu precisament en aquell país. Ara bé, el Mundial no el jugarà. Ni hi entrenarà. De ben segur que, però, té l’oportunitat de gaudir d’algun partit en directe.