El Comitè de Competició de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) castigava ahir amb tres partits de sanció el davanter del Barcelona, Robert Lewandowski, després de l’expulsió d’aquest durant el partit contra l’Osasuna de la passada jornada. Són quatre els partits per a Gerard Piqué, que va veure la vermella en el temps de descans per protestar. Aquesta resolució desestima per tant les al·legacions presentades pel club blaugrana i a Lewandowski se’l sanciona amb un partit per la targeta vermella i dos més per menyspreu o desconsideració cap als àrbitres, en aplicació de l’article 124 del codi disciplinari.

L’acta de Jesús Gil Manzano va reflectir que «una vegada expulsat i quan es dirigia cap a la sortida del camp, el jugador va realitzar dues vegades un gest de desaprovació de la decisió arbitral, consistent a emportar-se el dit al nas, i apuntant després amb el polze cap a l’àrbitre». «Quan es disposava a abandonar el terreny de joc, va repetir de nou el gest mirant cap a l’àrbitre assistent nº 1 i davant del quart àrbitre», afegeix. El Barça recorrerà aquesta decisió i si no se’n surt, Lewandowski no podrà jugar les tres properes jornades de Lliga, contra l’Espanyol, Atlètic de Madrid i Getafe. Entre aquests dos últims duels s’hauria de celebrar el matx amb el Betis, que queda aplaçat per la disputa de la Supercopa d’Espanya.