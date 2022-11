«Encara és aviat, però es donen els condicionants per viure el partit contra l’Aragón com una final»

Com s’ha trobat el vestidor?

La veritat és que els jugadors em van rebre molt bé quan vaig arribar. Tothom està implicat i noto que tenen ganes d’ajudar-me a fer la feina per revertir la situació.

Ha hagut de fer gaire de psicòleg?

No. De seguida vam començar a treballar al camp per aprendre conceptes. Els jugadors estan molt receptius, en aquest sentit. He parlat individualment amb cadascú, però res més.

Coneixia o tenia referències dels jugadors de la plantilla? No sé si algun l’ha sorprès, potser.

Coneixia pràcticament el 90% de la plantilla. Amb Marc Castells vam coincidir fa temps a l’Hospitalet (temporada 2016-17). Els únics que no tenia controlats eren els jugadors que han pujat del juvenil, Mamadou Saïdou Bah i Josep Cerdà (cedits pel FC Barcelona) ni Arnau Fàbrega, que m’ha sorprès positivament. És un porter que transmet seguretat i té bona sortida de joc amb la pilota als peus. L’altre dia es va poder veure a la Copa Catalunya.

S’esperava la trucada de Sergi Raset? Què li ha demanat?

Quan vam parlar em va dir clar que buscava un entrenador que fes jugar l’equip amb la pilota i li donés ordre defensiu. Sobretot, créixer a partir de la pilota. L’operació es va tancar en gairebé 24 hores. Crec que aquestes situacions venen molt ràpid sempre.

La seva estrena a la banqueta ha vingut acompanyada de dues derrotes contra Llevant (0-4) i Andorra (0-1). Es queda amb les sensacions, tenint en compte que eren rivals de Segona?

Hem de tenir en compte els rivals, però sobretot les sensacions sí. En el primer partit van ser molt dolentes i, en canvi, en l’últim ja van ser bones. Crec que sortim reforçats com a equip del partit de dimecres.

Què ha de canviar principalment a l’equip per trencar la mala dinàmica? Parlava de l’estil de joc.

L’ordre defensiu i, sobretot, agafar confiança per guanyar els duels. Hem d’estar segurs de nosaltres mateixos. També hem de deixar-nos anar amb la pilota sense tenir complexos a l’hora de jugar-la. Espero que els jugadors s’ho creguin més tant en defensa com en atac perquè som capaços de fer les coses bé.

Quan arriba un entrenador nou tothom dona el màxim per convèncer-lo. Ho ha notat? Ja ha escollit els titulars, en aquest sentit?

Amb un entrenador nou és fàcil que tots els jugadors estiguin implicats i hi hagi una bona energia a l’equip. La meva feina és mantenir-ho i, fins i tot, fer-ho créixer amb el temps. Ara mateix no hi ha titulars ni suplents perquè acabo d’arribar. A poc a poc s’anirà fent sol l’onze titular, però també és veritat que a mi com a entrenador m’agrada que tothom estigui endollat i preparat per jugar en funció del rival o el tipus de partit. Si algú entrena millor que un altre, sempre hi poden haver canvis.

Diumenge els visita el Deportivo Aragón en el retorn de la lliga. És un bon moment per mostrar l’Olot que vol?

Sí, és el moment. No només perquè és el primer partit de lliga des que hi soc, sinó pel rival que és, el lloc que ocupem els dos a la classificació i que juguem a casa. Es donen tots els condicionants per viure el partit com una final encara que sigui molt aviat.

Com ha sigut la rebuda per part de l’afició, el club i la ciutat?

Molt respectuosa. Ja havia vingut al Municipal a veure partits i sabia que l’afició de l’Olot anima l’equip fins al final. M’he sentit molt a gust aquests primers dies. Per part del club, també. Tothom m’està posant les coses fàcils per poder treballar. Estic content.

Què n’extreu de l’etapa a Colòmbia?

Personalment, he valorat coses que aquí donem per fet que hem de tenir. Mentre que professionalment he après a gestionar persones que tenen una cultura molt diferent de la nostra. He crescut com a entrenador pel que fa a la gestió de grup.

L’Olot té una filosofia molt marcada, amb una aposta pels jugadors del territori. Què li sembla?

Molt bé. Això et fa tenir un sentiment de pertinença i identitat, que en el dia d’avui s’està perdent -no només al futbol. Mantenir-ho és molt maco.

Aquesta temporada jugaran contra el Terrassa. Li han passat factura en la seva carrera les polèmiques que hi ha hagut amb declaracions que ha fet en algunes rodes de premsa?

Crec que els entrenadors estem molt exposats. Hi ha un context d’aquell dia. Segurament tindran ganes que hi vagi a jugar.

Va deixar empremta a l’Hospitalet. Té el repte de fer-ho a l’Olot? A què ha d’aspirar el club?

El repte que tinc aquí és que quan marxi, perquè al final tots els entrenadors tenen data de caducitat, es vegi que hi ha hagut un treball al darrere i que l’equip sigui reconeixible. Tant personalment com professionalment vull que la imatge sigui bona i que l’aposta que el club ha fet per mi es pugui retornar amb resultats. Els jugadors també han de créixer i ser millors que quan els he rebut. La virtut més gran d’un entrenador és fer créixer el jugador.