Després de les emocions fortes de dimarts, amb l'espectacular triomf contra un Sopron vigent campió d'Europa, l'Spar Girona s'ha regalat aquest vespre un partit plàcid (87-75) abans de l'aturada per les finestres FIBA. El Movistar Estudiantes s'ha vist superat per l'equip de Bernat Canut, que tot i les baixes per lesió de Drammeh i Cornelius (més Bradford, que tampoc ha jugat i té les hores comptades), ha complert l'expedient tot i haver estat a punt de complicar-se la vida al darrer quart (80-72 a menys de dos minuts pel final) després d'haver arribat a dominar per més de 20 punts. L'encert exterior, una de les assignatures pendents que arrossega l'equip, avui ha funcionat com mai a la primera part. Al descans, amb el partit encarrilat (49-32), les gironines duien un espectacular 9/12 en tirs de tres (han acabat amb 13/22). Però el més important de tot plegat: Fontajau ha fregat el ple, amb més de 4.600 espectadors, que han sortit engrescats com mai amb l'espectacle que han vist malgrat que a la segona part les locals han permès la reacció de les rivals.

L'Uni també sap guanyar partits a més de seixanta punts. Ho ha demostrat a la primera part, sobretot, amb un ruixat que ha obert María Araújo amb el 3-0 inicial, i que ha continuat, per exemple, fins a un espectacular 8/9 en triples quan Faustine Parra, que ha tornat a demostrar que pot ser una jugadora important per a l'equip, situava a 7:29 pel descans un concloent 42-23. Flores ha arribat a disparar la diferència per sobre dels vint punts (46-25), però al descans s'hi ha arribat 17 amunt després d'una petita reacció de les madrilenyes (49-32). La rauxa anotadora s'ha frenat al tercer quart (19-19 de parcial), però la feina ja estava feta. Un triple de Murphy ha tornat a propulsar l'Uni per sobre dels vint punts de diferència (58-36), i així ha anat avançant el partit, sense sobresalts, amb Canut administrant molt bé els minuts i les càrregues després d'una setmana molt exigent, i donant minuts a joves com Berta Ribas. Méndez, exjugadora de l'Uni ara al Movistar, i la peça més destacada de les visitants aquest vespre, ha situat el 68-51 al final del tercer quart amb un triple. I ella mateixa, també de tres, ha escurçat la diferència a 14 punts (68-54) per obrir el darrer parcial. L'Uni havia anat de més a menys i no es podia despistar. Labuckiene anotava el 70-54 amb dos tirs lliures a 7.14 pel final però Méndez, amb un altre triple, deixava l'Estudiantes a 13 (70-57) i obligava Bernat Canut a aturar el partit. Sortint del temps mort Etxarri ha anotat el 72-57, les madrilenyes han errat dos atacs, i Gardner des del tir lliure feia el 73-57 mentre la grada de Fontajau s'il·luminava amb les llanternes dels mòbils dels aficionats. L'Estudiantes s'ha arribat a posar de 8 (80-72) a menys de dos minuts pel final, tot i que la victòria no ha perillat. Parra, amb un altre triple, ha esvaït fantasmes (85-72) a 30 segons, Canut ha posat en pista Mar Ibern, i Tolo feia el 87-75 mentre la grada de Fontajau era una festa. «No he vingut a Girona només per estudiar fisioteràpia, també vull ser una jugadora d’elit»