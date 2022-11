Rafel Nadal es va acomiadar de les Finals ATP que es disputen a Torí amb bon regust de boca gràcies a una victòria davant el noruec Casper Ruud, per un doble 7-5. Ara, Nadal tanca el 2022 i començarà a preparar l’Open d’Austràlia. «No estic content pel torneig, això segur, però sempre és positiu acabar la temporada amb victòria contra un gran jugador com Casper Ruud», deia Nadal després de quedar eliminat d’un dels torneig que se li resisteix i que no ha guanyat mai.