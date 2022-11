I per fi, el calendari presenta una petita treva. Ha collat de valent l’Spar Girona, que des de la primera setmana d’octubre, fa un mes i mig, ha disputat set partits de Lliga, dos de la Supercopa d’Espanya i quatre d’Eurolliga. Una barbaritat. En sumarà un més aquest vespre contra Movistar Estudiantes (20 hores) abans d’un parèntesi més que necessari. S’obre una finestra pels compromisos internacionals i ho agrairà l’Uni, amb les seves jugadores ben carregades de minuts i exigides físicament. L’últim capítol, abans d’aquest parèntesi, es presenta com una mena de «trampa». No se’n fia Laura Antoja, mà dreta de Bernat Canut, ni tampoc les seves jugadores. «Aquesta mena de partits sempre són importants i alhora perillosos. S’han de tenir molt en compte les sensacions amb les quals te’n vas i l’ideal és marxar havent treballat i rendit bé, fent la feina. Hi ha jugadores que tenen ganes d’anar amb la selecció i d’altres volen descansar. És una barreja de situacions i emocions». Tot això, per tant, s’ha de saber reconduir per lligar una nova victòria. La sisena en set partits, en el cas de produir-se.

Fontajau encara es frega els ulls després de viure una nit màgica el passat dimarts. Victòria contra Sopron, un gegant continental (63-60), malgrat les baixes. Ara és moment de passar pàgina, canviar de xip i enfocar els esforços per rebre el Movistar Estudiantes. «Venim de guanyar el campió d’Europa i si ens pensem que el proper rival no tindrà el mateix nivell que el Sopron, ens equivocarem. L’hem de tenir molt en compte». Antoja sap de què parla. Perquè Estudiantes «és un equip complicat any rere any» que també «juga bé a bàsquet», amb un ritme «alt» i mostrant-se «descarat i agressiu cap a l’anella». L’argentina Melisa Gretter, una de les seves jugadores més destacades, és dubte perquè arrossega problemes físics. De la seva banda, la pivot Nadia Fingall torna a ser una de les principals amenaces. «És molt completa, amb força i bon tir de mitja i llarga distància». Se’ls afegeix el «talent» de Laura Méndez i un bon joc col·lectiu. Binta Drammeh està descartada i no reapareixerà fins que torni la competició, mentre que Laura Cornelius, que no va jugar tampoc dimarts, evoluciona favorablement tot i que serà dubte fins a última hora.