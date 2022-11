Bàsquet Girona-Gran Canaria: Retrobar-se, rendir i també revifar

Jaka Lakovic va aterrar al Palau Blaugrana l’estiu del 2006. Considerat un dels millors bases del vell continent i just després de viure la primera experiència de la selecció eslovena en un Mundial de bàsquet, no va deixar pas massa contents els aficionats i directius del Panathinaikos grec, als qui els va costar força pair el seu adeu. Va enllaçar cinc temporades en les que va treballar sota les ordres de Dusko Ivanovic i Xavi Pascual, alçant títols importants com sobretot l’Eurolliga del 2010. No va coincidir mai amb Aíto García Reneses, però es va enfrontar al Joventut entrenat pel madrileny en diverses ocasions, i alhora no li va faltar temps per conèixer l’estreta i prolífica relació entre el tècnic i el club blaugrana. Ha passat temps, Lakovic ha canviat la pista per les banquetes i Aíto continua entrenant. Un «mestre», com el defineix l’eslovè, qui l’admira i el respecta. «No cal parlar massa d’ell perquè tots el coneixem. La majoria d’entrenadors ens hi fixem, tot intentant treure’n coses de la seva feina i filosofia», reflexiona Lakovic. Un i altre es veuran avui les cares a Fontajau. S’hi enfronten Bàsquet Girona i Gran Canaria. Acabat el parèntesi pels compromisos internacionals, és el moment de posar-s’hi de nou i l’objectiu és clar: retrobar-se, rendir i revifar.

Superat un inici convuls, amb bones intencions però sense victòries, guanyar el Betis i l’UCAM de manera consecutiva va esvair els primers núvols, però encara no ha sortit el sol. Al Palau, abans de l’aturada per obrir una de les moltes finestres que té la FIBA -i que treuen de polleguera Aíto i d’altres entrenadors- es va vendre cara la derrota contra el Barça, però al cap i a la fi es va perdre. Per tant, acabant el novembre el Bàsquet Girona té un balanç (2-5) que, més aviat que no pas tard, caldria maquillar i millorar. Segurament el d’avui no és el millor rival per aconseguir-ho, perquè la temporada del Gran Canaria és excel·lent (és tercer, amb només dues derrotes i a un triomf dels líders), però l’oportunitat hi és i no val a badar per mirar d’aprofitar-la.

Ens espera un partit molt difícil per a nosaltres, el Gran Canaria està jugant molt bé i així ho demostren els seus resultats i la seva classificació. Aíto García Reneses - Entrenador del Bàsquet Girona

No, el conjunt de Lakovic no apareix al capdavant de les classificacions dels millors equips per punts, rebots o assistències de la lliga, però el seu notable joc coral i les guspires de qualitat d’homes com Inglis, Shurna, Balcerowski i un Ferran Bassas que celebra avui el seu partit 200 a l’ACB. No hi serà Oliver Stevic, descartat.

«Ens espera un partit molt difícil perquè el Gran Canaria està jugant molt bé, així ho demostren els seus resultats i la seva classificació. Haurem de jugar concentrats, intensos i seguir la línia dels últims partits, intentant fer sempre una mica més i millorar». Paraula d’Aíto, que disposa de tota la plantilla. Josep Franch es va fer mal fa una vintena de dies contra l’UCAM, però està recuperat. Oriola, que va debutar al Palau, jugarà el seu primer partit a Fontajau. Un recurs més que fa la guitza a Lakovic. «Ells han anat de menys a més, són agressius i sobretot a casa miraran de fer-se forts. Tenen a Oriola, que els ampliarà la rotació i els donarà més qualitat i experiència».