Arribar i moldre. L’Spar Girona es va desempallegar amb facilitat i comoditat del Movistar Estudiantes (87-75) en el darrer partit de lliga abans de l’aturada de seleccions. Després de la victòria davant el Sopron Basket, i encara minvades per les baixes de Laura Cornelius i Binta Drammeh, les gironines van atropellar l’equip de David Gallego davant un pavelló de Fontajau que fregava el ple (4.600 espectadors) i van deixar enterrats els dubtes generats després de les derrotes contra el Casademont Saragossa i el Kangoeroes Mechelen. L’encert en el tir exterior (13/22), sobretot a la primera part, va ser clau. Tot plegat s’ho mirava des de la banqueta, i vestida de carrer, Crystal Bradford, que té les hores comptades a Girona.

Així doncs, minivacances merescudes per a gran part de la plantilla de l’Uni, que ahir va viure amb il·lusió com centenars de famílies animaven a les locals amb els membres més petits dels seus respectius clans. Les que no podran gaudir amb plenitud del descans seran María Araújo i Irati Etxarri, que han estat convocades per jugar els partits de classificació per a l’Eurobasket de 2023 amb la selecció espanyola.

Tan bon punt va començar el partit, Araújo i Shay Murphy van treure les teranyines al perímetre (5/6 en el primer quart) després de ser el tir de tres una de les assignatures pendents de l’equip gironí en tot el que portem de competició. Fins i tot Bernat Canut va reconèixer en declaracions després del partit que el ritme d’encert exterior a la primera part havia sigut «irreal». Les madrilenyes van aguantar el tipus malgrat l’absència de la seva lesionada directora d’orquestra, Melissa Gretter, i van acabar cedint el primer quart a les locals (29-20) sense poder resistir el seu ritme anotador.

Els espectadors de Fontajau es preguntaven què esmorzen habitualment Parra i Flores en quedar perplexos veient com les dues bases van començar a fer un recital de triples difícil d’assimilar per a Estudiantes (42-23). A penes transcorreguts dos minuts del segon quart, la distància era ja pràcticament inassumible per a les visitants, amb més de vint punts de diferència. Parra, que ja va donar un cop sobre la taula en el partit d’Eurolliga davant el Sopron, va aixecar al públic en un parell d’ocasions gràcies a un encert extraordinari. La distància era tal que fins i tot Berta Ribas i Mar Ibern van disputar alguns minuts.

Després del descans, l’Uni va baixar revolucions. Els intents de Laura Méndez (19 punts) -amb passat gironí, ja que va jugar amb el GEIEG a LF2- i Nadia Fingall, van ser insuficients per tenir opcions reals, però els van servir per maquillar el resultat final. Es van arribar a posar de 8 (80-72) a menys de dos minuts pel final, però no va ser ni un ensurt. L’Spar marxa a l’aturada amb un bany de punts i els deures fets. L’equip reprendrà la competició el pròxim 1 de desembre per a rebre a l’Araski a Fontajau.