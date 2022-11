El rosinc Joan Jorquera va conquistar divendres la medalla de bronze en 63 quilos i suma el cinquè metall per Espanya als Campionats Mundials de Taekwondo que tenen lloc a Guadalajara (Mèxic). El de Roses aconsegueix així la seva tercera medalla internacional amb 22 anys.

Jorquera va mostrar un gran nivell amb triomfs en dos assalts sobre l'indonesi Muhammad Raihan, el xilè Cristan Olivero i el filipí Jospeh Chua per assegurar el seu accés a la semifinal, que va perdre per 1-2 davant l'uzbek Nizay Pulatov.

Amb un cop de puny i una coça, el de Roses va agafar avantatge de 3-0 en el primer assalt davant Pulatov; va fer un bon impacte de resposta i amb una coça al cap es va escapar al marcador per imposar-se per 9-6 a la primera màniga.

L'uzbek va ser millor en el segon round, en el que va sortir davant amb un cop de puny, una coça, un punt per un 'gam jeaon' a Jorquera i un altre impacte de puny per guanyar per 5-0 i provocar la decisió de 3 assalts.

Van començar 2-2, però Pulatov va proposar el combat, va aconseguir una bona ratxa de cops i amb nou punts consecutius va assegurar el pas a la final per 13-2.

Una lesió va posar en dubte la seva participació

Joan Jorquera va confessar que la medalla de bronze la va aconseguir contra tota expectativa després d'una lesió que va posar en dubte la seva participació en els Mundials.

"Ho dubtàvem sobretot al principi de la lesió, els metges em van dir que seria complicat arribar encara que fos al 50 %. No m'asseguraven res i estava bastant preocupat, però hem aconseguit arribar", va afirmar a Efe.

En un combat en el Gran Prix de Manchester, Jorquera va rebre un cop que li va ocasionar una lesió muscular a la cama dreta que el va mantenir durant dues setmanes en recuperació i amb pocs dies per a preparar-se per a la seva participació a Guadalajara.

L'alt-empordanès va afirmar que dubtava en si mantindria la seva força física durant les eliminatòries, una pressió que va saber portar fins a les rondes finals.

"Ha estat complicat mentalment, la pressió de saber si arribaria o no en perfecte estat, però he arribat bé.", va expressar.