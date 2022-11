L’Olot rep la visita (17:00 h) del Deportivo Aragón en un partit que serà l’estrena a la lliga del tècnic local Jonathan Risueño. El conjunt garrotxí necessita sumar de tres en tres per sortir de la zona de descens a 2a RFEF. Davant els aragonesos és clau guanyar, ja que el filial del Saragossa marca la zona de salvació directa, quatre punts per sobre de l’Olot. Els homes de Risueño volen donar continuïtat a la bona imatge mostrada davant l’Andorra, de Segona Divisió, a la Copa Catalunya. Tot i l’eliminació, les sensacions van ser bones. Per al duel, l’Olot recupera al central Oriol Ayala i Josep Cerdà, però té la baixa de Saïdou Bah, convocat amb la selecció de Guinea. Continuen lesionats Castells, Mas i Blázquez.