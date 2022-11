La Cursa de Muntanya de Girona ha tornat a aixecar passions aquest cap de setmana amb prop de 1.000 participants que han recorregut els paisatges més icònics del Massís de les Gavarres.

L'espai de la plaça Sant Domènec es va anar escalfant a partir de mig matí, amb l'arribada dels primers classificats de cada cursa i també amb la remuntada de la temperatura després d'una nit i matí freds.

El públic que s’aplegava al voltant de la línia d’arribada els primers classificats. Un animat speaker avisava quan estaven apunt d’encarar l’últim gir fins a la plaça, i aleshores els aplaudiments es desfermaven enmig de la cridòria del narrador. Gairebé li va passar desapercebuda, però, l’arribada del guanyador de la Transgavarres, el recorregut més exigent amb 50 quilòmetres i 1700 metres de desnivell que va arrancar a Palamós a les 8 del matí.

En la recta de meta també hi va haver disputats esprints disputats entre corredors per acabar una plaça més amunt, i alguns participants van voler fer aquests últims metres acompanyats dels fills i la família.

A mesura que arribaven els corredors també s’omplia la zona d’avituallament. Els atletes comentaven entre ells com els havia anat la cursa mentre recuperaven forces. Per altra banda, a Sant Domènec també hi havia una zona d’inflables pels més petits. La jornada es va tancar cap a les 2 del migdia, amb el lliurament de premis de les diferents categories.

La Cursa de Muntanya de Girona és una cita marcada en verell en el calendari dels amants del trail de Girona i rodalies. És una de les proves que forma part dels esdeveniments que organitza la marca Klassmark al llarg de l’any. Les altres curses que se celebren a les comarques gironines són la Trail Rocacorba, la Trail Costa Brava, la Trail Cap de Creus i la SGRail 100.

El primer fa menys de 4 hores

En la prova estrella de Transgavarres, el guanyador ha estat Alberto García, que ha aconseguit baixar de les 4 hores (3:57:28). Jordi Bes i Elias Resina han estat segon i tercer amb 4 hores i 5 minuts i 4 hores i 10 minuts respectivament. En la categoria femenina, Anna Tarasova (4:46:32) s’ha imposat a Geertje Schreurs i arta Muixí, que han quedat lluny del temps de la primera classificada.

Pel que fa a les altres curses, Ivan Calvo i Martina Alemany han guanyat en la de Trail, i Jan Torrella i Olivia Mitchell en l’Express. Per altra banda, dissabte es va disputar la cursa Kids, una activitat no competitiva orientada als més petits que constava d’un circuit semi-urbà de 600 metres per la mateixa ciutat de Girona.