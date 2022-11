El Peralada ha aconseguit aquesta tarda una victòria molt important al Municipal. Els de Miquel Àngel Muñoz han golejat al Tona (5-2) en un partit boig on, tot i els gols de Sergi Solans, Marc Nierga, amb un hat-trick, i Jordi Palacios, s'ha hagut de patir en diverses ocasions arran de l'expulsió de Lluís Micaló amb la segona targeta groga al minut 71. Per la seva part, el conjunt visitant també s'ha quedat amb deu jugadors per l'expulsió amb vermella directa de Jose Alberto al 60.

D'aquesta manera, els xampanyers pugen a la cinquena posició de la classificació amb 18 punts i se situen en zona de play-off.