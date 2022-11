La vida continua igual a Olot. L'arribada de Jonathan Risueño a la banqueta garrotxina no ha servit perquè l'equip reaccionés. El conjunt volcànic ha perdut davant el Deportivo Aragón per 1 a 2 i continuarà una setmana més en posicions de descens.

L'Olot ha tornat a perdre una oportunitat d'or per acostar-se cap a la salvació. En un partit que s'intuïa cabdal, el filial del Saragossa ha sortit més entonat al partit i ha castigat els locals en la primera ocasió clara de perill. Naranjo ha batut Arnau, titular de nou avui, en el minut 12. La ferida hauria pogut ser més grossa perquè els aragonesos han estavellat dues pilotes al pal en els següents deu minuts. Ayala ha tingut l'ocasió més clara per a l'Olot en el primer temps, però el seu cop de cap ha sortit alt. Just abans del descans, Aimar ha tret una rematada sota pals del Deportivo Aragón. El resultat era, fins al moment, el millor del partit.

El duel s'ha torçat una mica més quan Bigas ha vist la vermella directa en el minut 53. Un contratemps més per a Risueño, que ha sacsejat la banqueta amb l'entrada d'Èric Vilanova i Terma. A pilota aturada, en una falta lateral, ha tingut l'empat l'Olot, però la rematada ha sortit fregant el pal de la porteria de Calavia. Faltaven menys de deu minuts i del possible empat a un s'ha passat al 0 a 2. Fabio ha fet un gol que significava la sentència de l'enfrontament. Ja en el minut 90, Busquets ha provocat un penal que Coris s'ha encarregat de transformar. Una diana estèril. Estrena amb derrota de Risueño, que tindrà molta feina per revertir la situació crítica de l'Olot.