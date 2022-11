Només un triomf gironí dels tres equips de la demarcació a EBA. El Bàsquet Girona B va ser l’únic que va aconseguir la victòria per 63 a 67 a la pista de l’Azulejos Moncayo. El Bisbal va perdre per la mínima davant el Castelldefels (76-78) en un final d’infart, mentre que el Quart no va tenir cap opció contra el Mataró Parc Boet (94-67).

Segon triomf consecutiu del Bàsquet Girona B per continuar amb un bon balanç de 5 a 2. El filial vermell va patir per mantenir l’avantatge de deu punts que tenia a cinc minuts del final del partit (49-59). El conjunt aragonès va retallar la diferència a només dos punts a menys d’un minut, però no van ser capaços d’anotar per capgirar el partit. Espinosa va sentenciar amb el 63-67 a tres segons del final-

A tocar va tenir la victòria el Bisbal Bàsquet davant el Castelldefels. Els empordanesos perdien d’un punt i van recuperar la pilota quan només faltaven 11,5 segons per acabar el partit. Xevi Torrent, màxim anotador local amb 25 punts, va desempallegar-se del seu marcador, però el seu tir de mitja distància a tauler no va entrar. Amb el temps pràcticament esgotat, l’equip del Baix Llobregat va anotar un tir lliure per situar el 76 a 78 definitiu al marcador.

El Quart va sumar una nova derrota a la pista del Mataró Parc Boet i continuarà una setmana més a la part baixa. L’equip d’Àngel Aranda va caure clarament derrotat per 94 a 67. Els maresmencs van acabar trencant el partit en el tercer quart amb un parcial de 26 a 10.