Amb les dues victòries consecutives davant el Betis i el Múrcia, semblava que el Bàsquet Girona començava a escapar de la zona baixa de l’ACB. Però en una lliga tan dura i competida com aquesta, qualsevol ensopegada et torna a acostar a la zona de descens, i això és el que li ha passat al Bàsquet Girona després d’encadenar dues derrotes contra el Barça i el Gran Canària.

Ara els gironins estan empatats amb el Saragossa, l’Obradoiro i el BAXI Manresa, que per pitjor diferència de punts ocupen una de les dues places de descens, a dues victòries. L’últim és el Betis, que ara mateix és el pitjor equip de la lliga -tant per números com per sensacions- amb un sol triomf.

No entrava en les travesses dels gironins quedar empatats amb un dels equips que en aquests moments ocupa places de descens a finals d’aquesta setmana, perquè el previsible era que el Baskonia superés un BAXI Manresa que sumava cinc derrotes seguides. Però els bagencs, sense pivots naturals i amb una plantilla força desestructurada pels últims canvis, van tirar d’orgull i es van imposar a un Baskonia que va oferir una de les versions més pobres de la temporada (93-80).

La nota positiva del matx, en clau gironina va ser la reaparició del capità dels manresans, Guillem Jou. El de Llagostera portava gairebé un any fora de les pistes per una greu lesió que es va fer al tendó d’Aquil·les el desembre de 2021.

Pel que fa als altres equips que estan empatats amb els d’Aíto, s’ha de tenir en compte la dinàmica positiva del Casademont Saragossa, que fins fa dues jornades era cuer destacat. Amb l’arribada de Porfi Fisac a la banqueta, els aragonesos han sumat dos triomfs molt convincents, primer a casa contra tot un Madrid i dissabte passat a la pista del Betis.

No ha mostrat tan bones sensacions l’Obradoiro, tot i que aquesta jornada va fregar la victòria en un final a cara o creu contra l’Unicaja. Els gallecs, però, després de començar 2 a 1 la temporada, amb triomf contra el Girona inclòs, acumulen ara cinc desfetes consecutives.

El Bàsquet Girona, tot i acabar la setmana amb pitjor situació classificatòria, va demostrar ahir que en esforç i orgull pocs equips el guanyen tot i caure a la pròrroga. En un partit molt travat i més aviat poc vistós, els d’Aíto van saber igualar el nivell defensiu del Gran Canària i forçar un final igualat en què van tenir dos llançaments finals per guanyar.

Dues setmanes abans, en el derbi català contra el Barça, es va produir un escenari similar, amb un Girona que va donar un ensurt als de Jasikevicius gràcies a un últim quart per emmarcar.

El calendari no dona treva

Les dues pròximes visites dels de Fontajau seran a equips d’Eurolliga: el Baskonia el cap de setmana vinent -que vindrà de jugar doble jornada a la competició europea- i el València, i entremig rebran el Breogán en un partit que es preveu més assequible. Després, tindran dos compromisos contra rivals directes per la permanència. El 18 de desembre visitarà Girona el Saragossa i en l’últim partit de l’any els d’Aíto es veuran les cares amb el Manresa al Nou Congost.

Per encarar el 2023 amb una mica més de tranquil·litat, serà imprescindible no fallar en els dos partits a Fontajau i treure alguna victòria, en les tres visites.