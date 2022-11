Desapareguda per motius tècnics de les darreres convocatòries, el futur de Crystal Bradford a l'Spar Girona tenia els dies comptats feia temps. Finalment, el club ha fet oficial aquest matí que no renova el contracte temporal amb el qual la nord-americana va aterrar a Girona i, per tant, deixa el club. Bradford tanca la seva curta etapa a l'Uni amb un balanç de 13 partits entre Lliga, Supercopa i Eurolliga, en els quals ha signat una mitjana de 2'7 punts per partit. El club estudia ara la possibilitat de reforçar-se al mercat per donar més marge de maniobra al tècnic Bernat Canut. La Lliga Femenina s'atura ara coincidint amb els partits de les seleccions FIBA i l'Uni no tornarà a jugar fins a principis de desembre contra l'Araski.