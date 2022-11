El gran objectiu del Garatge Plana Girona després de l’aturada pel Mundial d’Argentina era aconseguir guanyar un partit d’una vegada per totes. Ahir, però, en la primera oportunitat, els de Ramon Benito van endur-se un nou cop de realitat en caure 2 a 4 contra el Recam Làser CH Caldes. I això que al descans, amb un empat a dos, el partit semblava tot molt igualat i l’equip lluitava de tu a tu.

El Girona va començar el matx fort i amb ganes, tantes que, al cinquè minut de joc, Vázquez va posar l’u a zero al marcador. A partir d’aquí, intercanvi de cops entre els dos equips. Primer, dels visitants, amb Rodríguez empatant el partit. Després, del Girona, amb Vázquez completant un doblet. Però ja al final, quan només quedaven 24 segons, un dolorós gol de Rovira va enviar els equips al descans amb taules. La jugada venia d’una blava «molt justa» que, per Benito, va «trencar el partit». Tot i que en la represa, admet el tècnic, «l’equip no va estar tant bé» també «es va competir contra tot un Caldes i vam tenir opcions amb el 2 a 3». Llavors, un xut el pal hauria pogut canviar les coses abans del quart cop i definitiu.

Així doncs, el Girona continua sense conèixer la victòria. «És una llàstima. Era un bon dia per guanyar, que ens fa falta». Dissabte hi haurà una bona opció, amb la visita a un Vilafranca que no només no ha guanyat (l’Arenys és el tercer equip que tampoc ho ha fet), sinó que ho ha perdut absolutament tot.