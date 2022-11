Després d’edicions anteriors marcades per la Covid-19, el Cros d’Olot va poder celebrar-se de nou ahir, sense restriccions i amb la mateixa il·lusió de sempre. Així, de fet, van mostrar-ho els més de 500 atletes que van competir als paratges de les Tries, gairebé doblant la participació del 2021.

L’organització, el CN Olot, és clar, va celebrar aquest gran èxit, però els protagonistes, ahir, van ser els guanyadors de les diverses proves que es van anar celebrant. El 26è Cros d’Olot Memorial Miquel Àngel Chorrero forma part del Circuit gironí de Cros, tot i que enguany no va donar-ne el tret de sortida.

Fos com fos, hi havia ganes de Cros, sobretot per part d’Aniria Mata (Ironwill Solideo), que va imposar-se en categoria femenina i va firmar el millor temps del dia (17:59’), sent un segon més ràpida que el campió masculí. Víctor da Costa (Club Olímpic Farners) va fer una marca rodona, de 18 minuts, que li va servir per guanyar la cursa.

Ells dos eren atletes federats, però aquells que no ho estiguessin també van poder sumar-se a la festa inscrivint-se en la categoria open. En un circuit més reduït, Sergi Moreno i Núria Tió van ser els més ràpids amb un temps de 11:01’ i 11:56’, respectivament. Altre cop amb el recorregut més llarg, en la prova Veterana C, Pere Boadas (CA Lloret-La Selva) va ser el primer en creuar la meta amb un temps de 20:03’.

Però ahir, als paratges de les Tries, no només van competir atletes experimentats. Al llarg del matí corredors i corredores de totes les edats van poder gaudir d’una jornada que va ser una gran festa de l’esport.