L’última cursa de l’any, a Abu Dhabi, estava marcada per l’adeu d’una llegenda: Sebastian Vettel. El pilot alemany va retirar-se ahir amb un gran somriure sent desè i deixant un gran llegat en forma dels quatre campionats del món que va guanyar amb Red Bull entre 2010 i 2013. Història de la Fórmula 1, com també va fer-la Max Verstappen en aconseguir la seva quinzena victòria del curs. Mai cap pilot havia dominat tant en una única temporada.

El gran incentiu del Gran Premi, però, estava darrere el campió del món, amb Leclerc i Pérez empatats a punts i jugant-se el subcampionat. El Red Bull sortia davant el Ferrari i va saber aguantar els primers atacs, però la pressió de Leclerc va obligar-lo a una estratègia a dues parades que va resultar nefasta per al mexicà. Tot i que Pérez va recuperar places fins a ser tercer, no va poder amb un Ferrari molt sòlid. Al final, el podi de la cursa va ser el mateix que el del Mundial, amb Leclerc segon. Sainz va acabar quart, en un dia sense grans incidències fora de la de la sortida amb un Hamilton que va haver de tornar-li la posició. Al final, cinquè al Mundial darrere Russell. Irònicament, Alonso va dir adeu a Alpine havent de retirar-se per una avaria.