El jurat de la Gala de les Estrelles de la Federació Catalana de Futbol es va reunir ahir a l'antiga fàbrica d'Estrella Damm de Barcelona per triar els millors jugadors de catalans la temporada passada. Marc Cucurella (Chelsea) i Alèxia Putellas (Barça) van ser els escollits. L'extrem de Riudarenes Gerard Deulofeu (Udinese) ha quedat en tercer lloc gràcies als 14 gols que va fer a la Serie A i que l'han convertit, alhora en el màxim golejador català del curs passat. Per la seva banda, Arnau Martínez ha estat considerat el segon jugador amb més projecció per darrere de Ferran Jutglà (Bruges). La 10a edició de la Gala de les Estrelles se celebrarà dilluns que ve (dia 28) a Barcelona on s'entregaran tots els premis.