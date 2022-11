Desapareguda per motius tècnics de les darreres convocatòries, el futur de Crystal Bradford a l’Spar tenia els dies comptats feia temps. El club va fer oficial ahir que no li renova el contracte temporal amb el qual va aterrar a Girona i, per tant, la nord-americana ja és història. Bradford tanca la seva curta etapa a l’Uni amb un balanç de 13 partits entre Lliga, Supercopa i Eurolliga, en els quals ha signat una mitjana de 2’7 punts. El club rumia ara la possibilitat de reforçar la plantilla.