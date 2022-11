Aliona Bolsova: Una «setmana de somni» que explica un final de 2022 excel·lent

És difícil arribar ben amunt, però molt més poder-s’hi mantenir al llarg del temps. L’alta competició és ben exigent i es necessita un còctel perfecte: el cap clar, la tècnica necessària i que el cos aguanti, lliure de contratemps. El circuit femení de tenis no hi entén massa de favoritismes. És cert que Iga Swiatek presenta arguments sòlids per corroborar que juga en una altra lliga, però després el ball de posicions en el rànquing WTA és el pa de cada dia. També hi balla Aliona Bolsova. Acaba de fer 25 anys i ha passat prou temps perquè l’empordanesa, d’origen moldau, tingui prou coneixement com per saber que un dia mires cap amunt i en un altre, has de lamentar trobar-te més avall. Això va com va. Ara li toca somriure de nou. Somiar, alliberar-se. Tancarà el 2022 amb bona part dels seus objectius complerts. Un any prolífic, el que més de la seva carrera, tenint en compte els títols aconseguits. La seva línia és ascendent. Bon joc, sensacions positives i victòries. Els millors ingredients per col·locar-se en una bona posició, en categoria individual i també en dobles, per encarar amb optimisme l’any vinent.

S’acaba el novembre, la temporada també escriu els seus darrers capítols, i Bolsova ve de viure «una setmana de somni». AMadrid, alegria el dissabte i també el diumenge. Amb Rebeka Masarova, campiona en categoria doble. També va fer-se amb la victòria en el quadre individual. «Han sigut uns dies molt exigents, amb una gran càrrega de partits i em sentia cansada. Però sempre hi ha un pla B i si s’escau, un C, per treure-ho tot endavant. Amb mi, la lluita està garantida. No m’ho esperava per a res, això sí». Així s’expressava diumenge, just després de guanyar. Han sigut uns dies molt exigents. Però sempre hi ha un pla B i si s’escau, un C, per treure-ho tot endavant. Amb mi, la lluita està garantida. Aliona Bolsova - Tenista El premi és triple. Primer, dosi extra de moral, autoestima i confiança. Segon, impuls a la classificació. Ja és la número 55 del rànquing en dobles, amb tres llocs més. El salt en individual és encara més gran: s’enfila fins a la posició 140 (en guanya 53 d’una tacada), quan fa pocs mesos no es trobava ni entre les 200 millors del món. El sostre, això sí, és encara un xic lluny perquè el 15 de juliol del 2019, tres anys enrere, es col·locava en el lloc 88. El més alt que ha registrat fins ara. I tercera: bones perspectives pel que ha de venir a partir d’ara i injecció d’optimisme. «El que m’està passant m’ajuda a acabar bé l’any. Em permet encarar el 2023 amb una altra cara i una bona motivació. Tinc moltes ganes pel que ha de venir a partir d’ara». Vuit títols, de moment El que vingui, vindrà. De moment, el present i el passat recent, fan patxoca. Bolsova ha guanyat 24 títols en la seva carrera i un terç d’ells (8) els ha col·leccionat aquest any. Són dos en categoria individual. Un W60 a Sèrbia, i diumenge el W80 a Madrid. En dobles, encara millor. Mitja dotzena de victòries en els darrers mesos. Al costat de Masarova, amb qui va fer parella aquest novembre a la fase final de la Billie Jean King Cup, ha guanyat el WTA 125 de València a juny, el W100 de Les Franqueses del Vallès i també dissabte a Madrid. Després, triomfs també en el W60 de Sant Sebastià amb Katerina Zavatska, el W125 de Budapest amb Andrea Gámiz i el W60 d’Amstelveen fent dupla amb Guiomar Maristany. En són vuit, de títols, però qui sap si en caurà algun més abans que s’acabi l’any. Sense aturador, Bolsova s’hi posava ahir de nou. Aquesta vegada, torn per competir a València, en un W80+H. Va començar amb bon peu, guanyant el seu partit de dobles, fent de nou parella amb Masarova. 3-6, 6-4 i 4-10 per doblegar l'eslovena Radisic i la russa Fomina-Klotz. Avui, en el quadre individual, juga contra la italiana Rosatello.