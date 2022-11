Marc Nierga és el que es coneix en futbol com un obrer del gol. Un davanter pencaire d’aquells que no para de pressionar i lluitar cada pilota i que quan té ocasions, difícilment, perdona. Un home format a l’EF Garrotxa, forjat al planter de l’Espanyol, que ha passat pels filials de Saragossa, Osasuna, Granada i Deportivo de la Corunya i que s’ha guanyat la vida principalment a l’antiga Segona B amb Guijuelo, Lleida, Olot, Langreo, Ebro, Calahorra o Alzira arribant a tocar la Lliga de Futbol Professional amb l’Alcorcón (2015-16). Una lesió muscular al quàdriceps que es va complicar més del compte el va dur el curs passat a deixar l’Alzira i venir a Peralada per recuperar-se bé i començar «tranquil·lament» el nou exercici. La decisió no li hauria pogut sortir més bé al davanter de la Canya, que diumenge passat va fer un hat-trick al Tona i ja és pitxitxi de Tercera amb sis gols.

Uns números que han permès recuperar el somriure a Nierga, de 30 anys, que té ganes de fer grans coses amb el Peralada. «Per plantilla, tenim una bona barreja de joventut i veterania que pot donar molta guerra. Encaixem massa gols, però tenim molt de marge de millora. Som a dalt i l’objectiu és jugar el play-off», assegura. Perquè això arribi, Nierga haurà de continuar veient porta com ha fet fins ara en aquest començament de curs. De moment en duu sis, però confia arribar a la xifra que li ha demanat l’entrenador Miquel Àngel Muñoz. «No m’agrada fixar-me cap xifra, però em va dir que n’havia de fer 15 i tant de bo hi arribi», diu. Contra el Tona en va fer tres i, de retruc, es va endur la pilota a casa, amb el consentiment, això sí, de l’encarregat de material Pep Genís. «Em falta que me la signi encara algun jugador, però ja li he fet lloc en una habitació que tinc amb trofeus», explica. Feia gairebé vuit anys que Nierga no marcava tres gols en un partit. La darrera vegada va ser a Segona B, amb el Guijuelo (14-15) en un partit contra el Coruxo. Aquell curs va arribar als 14 i va ser cinquè al seu grup de Segona B per darrere d’homes com Linares (Oviedo) o Borja Iglesias (Celta B). La ratxa al Guijuelo va fer que l’afició castellana li posés el qualificatiu de l’Increïble i amb aquest sobrenom va haver de conviure força temps. «No jugava gaire i va coincidir que vaig fer tres gols molt seguits contra el Coruxo. Va ser el primer sobrenom que em van posar i va tenir ressò durant força anys... Ara ja ha passat una mica de moda», diu Nierga que subratlla que «si un any no fas gaires gols, la gent ja se n’oblida de pressa». Tot i això, el garrotxí s’obre a rebre nous qualificatius. «Tant de bo en surtin més perquè voldrà dir que vaig fent gols».

Puig no continua

D’altra banda, el lateral Carles Puig ha demanat la baixa i cercarà minuts en un altre club.