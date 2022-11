Abans que arribés l’aturada de l’Ok Lliga per la disputa del Mundial, l’entrenador del Garatge Plana Girona, Ramon Benito marcava com a claus «per aconseguir una primera victòria» els primers dos partits, amb el Caldes i el Vilafranca. La primera oportunitat, que, val a dir, era la més complicada de les dues, no es va aprofitar, i ara l’equip afronta el matx de dissabte amb la necessitat de començar a sumar de tres en tres «tant sí com no». Cal allunyar-se de la zona baixa de la taula i, per això, «serà una final», assegura l’entrenador.

Sobre el paper, el rival és el més fluix de l’OK Lliga: Ha perdut cadascun dels set partits que ha jugat aquesta temporada. A la pràctica, però, caldrà que el Girona sigui molt sòlid per a guanyar un equip que, com ell, també voldrà endur-se la primera victòria del curs. La solidesa, de fet, és una de les virtuts que li han mancat a l’equip de moment. «Som irregulars i hem de millorar en aquest sentit, perquè hi ha moments en què juguem molt bé, però d’altres on desapareixem», diu Benito. El cert és que, com bé afirma el tècnic, «cap rival directe ha passat per sobre del Girona», que fins i tot ha plantat cara a equips de la part alta com el Noia (1-2), que és tercer, o el Calafell (2-2), segon. Amb aquest últim, de fet, l’empat va arribar a les acaballes, quan el Girona ja olorava la victòria. La mel, però, va quedar-se als llavis, com també va passar amb l’Igualada (2-2). Moments de desconnexió que expliquen que l’equip només hagi sumat dos punts. El cap de setmana passat se’n va viure un altre exemple, quan el bon joc de la primera part davant el Caldes va diluir-se en la represa per a perdre 2-4.

Tot i que era «conscient» que seria una «temporada complicada», Benito no vol tornar a passar els nervis del darrer curs, quan l’equip va salvar-se guanyant el play-out al Palafrugell. Per això, «l’actitud, les ganes i l’entrega no poden faltar», i «cal sumar de tres en tres per a recuperar el punt de confiança que ens falta». El Garatge Plana Girona necessita trobar l’estabilitat que li està mancant i un cop de puny sobre la taula aquest dissabte a Vilafranca és la millor manera de començar a fer-ho.