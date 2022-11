Del 31 de desembre al 15 del mes de gener del proper 23 se celebrarà una nova edició del Dakar, el ral·li més famós del planeta, que atrapa ja la seva edició número 45. Es correrà a l’Aràbia Saudita per quarta vegada, després d’haver anat canviant d’escenari en els últims anys. Seran 14 etapes; una bona colla de quilòmetres que intentaran completar la munió de participants que s’hi aventuraran en les properes setmanes. Hi tornarà a haver presència gironina, una vegada més. Ha decidit llançar-se una altra vegada a la piscina i provar sort l’FN Speed Team, un equip amb seu a Llagostera. Cinquena participació. Amb la il·lusió del primer dia, però el bagatge i l’experiència d’haver-ho tastat quatre cops més abans. Sense encara fer volar coloms, però amb ganes d’acostar-se al podi, on s’hi vol estar aviat. Aquests són alguns dels objectius que viatjaran a la maleta d’una expedició que iniciarà ben aviat el seu periple. La setmana vinent mateix, a partir del 30 de novembre, els vehicles ja marxaran cap a l’Aràbia Saudita. Només un dia després sortirà a la llum el recorregut. Hi haurà quatre setmanes llargues, després, per fer l’aclimatació, la posada a punt. De moment, ahir la primera posada a l’escena amb la presentació oficial. Pilots i vehicles en primer pla.

Curiós escenari l’escollit, però suficient per atraure la presència dels mitjans de comunicació i d’aquells curiosos que volien saber de què anava la cosa. L’establiment McDonald’s del parc comercial Masri Gri va acollir, a mig matí, l‘esdeveniment. Els pilots participants no van faltar a la cita. Alguns dels vehicles, també. Fins i tot el camió per donar assistència durant el recorregut. S’hi sumava la presència de Santi Navarro, el director de l’equip. Va tenir temps per dir-hi la seva. Per agrair a tothom l’haver fet possible aquesta nova expedició. Per expressar la voluntat de fer un bon paper. I per oferir quatre pinzellades de què s’espera en el proper Dakar de l’FN Speed Team. «Intentarem fer una bona feina entre tots i poder viure un bon ral·li. Comptem amb bons pilots. Intentarem estar allà a on ens toqui, i crec que falta poc per estar al capdamunt del podi. Hem de mirar de lluitar cada dia». En aquesta cinquena participació, l’equip comptarà amb nou vehicles en total, entre les categories T3 i T4. En la primera d’elles, la T3, hi participa el mateix Santi Navarro. Cinquè Dakar pel director, que va ser capaç de tancar la passada edició amb una meritòria quarta plaça. Correrà amb el francès Adrien Metge com a copilot. Aquí s’hi suma Jordi Segura al volant, acompanyat de Sergi Brugué. De la seva banda, Joan Font farà dupla amb Themis López. Jota i el colombià Mateo Moreno, el primer del seu país en completar aquest ral·li l’any 2013, completen la nòmina en aquesta categoria. Navarro es fa gran Torn ara per a la nòmina de pilots que correrà en T4 i aquí apareix més d’un nom familiar. El primer és el del jove Pau Navarro, que va fer història a principis del 2021 quan va córrer el Dakar amb només 16 anys i 7 mesos. El llagosterenc ja és major d’edat i sumarà la seva tercera aventura consecutiva entre les dunes, disposat aquesta vegada a fer un pas endavant. S’hi presenta amb prou bona forma, després d’oferir bones sensacions durant el temps de preparació, que ha sigut preu però alhora intens. En destaca la seva segona posició en el Ral·li del Marroc, en un traçat similar al que es trobarà en unes setmanes, i també la victòria en el Ral·li d’Andalusia. Proves, totes dues, puntuables en un circuit que inaugurarà la seva temporada 2023 precisament amb el Dakar. Un altre nom propi. El de l’argentí Pato Silva, tota una llegenda. Serà la seva onzena aparició. L’acompanyarà Xavier Flick. Arrodoneixen la nòmina en T4 els pilots Juan Miguel Fidel Melero, Brad Salazar i Luis Díaz, amb el suport cadascun d’ells de Javier Ventaja, Pachu Arrieta i Stanley Sherrington, respectivament. Tanquen el grup Àlex Aguirregaviria, Jordi Perera i Francesc Salisi, tots ells al capdamunt del camió d’assistència. la posada en escena abans de l’esperat tret de sortida. L’establiment McDonald’s del parc comercial Mas Gri de Girona va ser l’escenari de la presentació oficial de l’equip FN Speed Team que participarà en el Dakar 2023. 1 Fotografia de família dels participants al costat d’un dels vehicles que viatjarà fins a l’Aràbia Saudita per córrer l’edició número 45 del ral·li més famós del món F 2 L’esdeveniment va reunir mitjans de comunicació i també curiosos. F