L’Spar Girona regira el mercat a la recerca d'un recanvi per Crystal Bradford, fora de l’equip després de no haver convençut durant els dos mesos de durada del seu contracte temporal. En plena aturada de les competicions de clubs pels partits de seleccions, als despatxos de Fontajau s’intenta trobar, com a mínim, una jugadora nord-americana de garanties, preferiblement que cobreixi les posicions 3-4, però la tasca que té Laia Palau no és gens fàcil.

L’Uni topa amb la realitat del mercat: hi ha molt poques jugadores disponibles i les que interessen condicionen la seva arribada a Girona a després de les festes de Nadal. Un negoci inviable per a l’equip gironí, que precisament necessita reforçar-se per encarar l’exigent mes de desembre, amb una bogeria de partits: 11 entre Lliga Femenina Endesa (8) i Eurolliga (3), amb, això sí, sis a casa i cinc a fora.

L’objectiu és un fitxatge de garanties que pugui cobrir Bradford, però tampoc es descarta que si sorgís l’oportunitat pogués arribar alguna jugadora més a Fontajau. El que ja fa de mal dir és si les incorporacions seran a Girona per quan es reprengui la lliga l’1 de desembre contra l’Araski, precisament per les dificultats que hi ha al mercat.

Amb les competicions de club aturades pels partits internacionals de la finestra FIBA, l’equip es prepara per a un desembre infernal, amb 11 partits en 30 dies. La bogeria arrencarà contra l’Araski i portarà les gironines a disputar 8 jornades de lliga (les vitorianes, Jairis, Barça, Euskotren, Avenida, Cadi, Bembibre i Tenerife), i tres d’Eurolliga (Therm, Mersin i, un altre cop, Avenida).

Mentrestant Espanya juga avui a Huelva, amb María Araújo i Irati Etxarri a la selecció, una nova jornada de classificació per a l’Europeu que es disputarà a Eslovènia i Israel. Hi arriba com a líder del Grup C amb dues victòries i buscarà la tercera davant d’Islàndia (20:30 h, Teledeporte).

Serà la primera ocasió a la història del bàsquet femení espanyol a mesurar forces davant la selecció islandesa. Un equip en progressió que va perdre els dos partits de la primera finestra, davant de Romania (65-59, 58-115). La seva millor jugadora és Sara Run Hinriksdottir.