Suïssa va sobreviure a una fluixa primera meitat per acabar imposant el seu ofici tàctic davant una efervescent Camerun. Va ser precisament Breel Embolo, original de Yaundé, capital camerunesa, qui va sentenciar al seu país natal després d’una assistència quirúrgica de Shaqiri. Els africans, mansos després del descans, no van trobar espais i van agrair la falta de punteria helvètica per evitar una golejada.

Ullal afilat dels ‘lleons indomables’, apostats al seu cau esperant la distracció de la seva presa. Suïssa va optar per la prudència i un moderat atac posicional, encara que mancat de dinamisme i profunditat. No van trigar a aparèixer els errors i Camerun va llançar als seus velocistes contra el veterà Yann Sommer. Entre Mbeumo i Toko Ekambi van fer tremolar als helvètics en una ràpida transició que l’ex del Vila-real va enviar al desert en posició franca. Veure’s per sota en el marcador va fer entrar en depressió als de Rigobert Song. I és que a mesura que s’apropava el final els africans van assumir la derrota i no van ni treure el cap per l’àrea de Sommer.