Demà, toca visitar el Cazoo Baskonia. Però abans, el Bàsquet Girona, novell a l’ACB el club i també alguns dels seus jugadors, ja li ha tocat enfrontar-se a Lenovo Tenerife, Reial Madrid, Barça, Gran Canaria o Unicaja, entre d’altres. Tots ells, instal·lats a la part alta de la classificació. El balanç, un 2-6, és millorable, deixant l’equip tercer per la cua, quan el mes de desembre és a punt d’inaugurar-se. No està preocupat Aíto García Reneses. Ha viscut tant i les ha vist de tots els colors, a més a més de conèixer què s’hi cou a Fontajau en el dia a dia. Reuneix prou ingredients com per entomar-ho amb calma, sent fidel, una setmana més, a la filosofia que ha compartit des de la seva arribada. Guanyar o perdre és clar que importa, però és secundari perquè la prioritat és «anar millorant cada dia».

Explicava, ahir a l’annex del pavelló, durant la prèvia del proper partit, que «no em preocupa la situació» a la classificació, amb només una victòria més que el cuer, el Betis, i empatat amb les dues que acumula el penúltim, el Manresa. «És possible que, si en comptes d’haver jugat contra el primer, segon, tercer, quart, cinquè i sisè, ens haguéssin enfrontat al divuitè, dissetè, quinzè, catorzè i dotzè, doncs potser portaríem alguna victòria més. Dic que és possible, perquè en aquest esport no hi ha res segur. Això vol dir que se li ha de donar una importància relativa a la classificació. En tindrà al final de temporada. Hem de pensar en el que hem de pensar. No si hem guanyat o no, en si guanyarem o no. En jugar cada cop millor».

Només si es millora, si es continua a l’alça, es podran treure endavant partits com els de demà a Vitòria. Allà, espera al Bàsquet Girona un rival «expert, amb molts jugadors que fa temps que competeixen a l’elit i que són versàtils, pel que es fa més difícil defensar-los». Un Cazoo Baskonia que ve de perdre al Nou Congost, vuit dies enrere, però alhora el segon millor atac de l’ACB. «Hi ha possibilitats de victòria?Sí, però el percentatge és petit. L’important és millorar, i en tenim ganes d’això, perquè si ho fem així tindrem cada cop més possibilitats». Sempre es pot anar a més, però Aíto sí que veu una progressió des que fa agafar les regnes del vestidor fins ara. «Hem millorat molt. La motivació ha anat canviant, això sí. El primer dia, el del debut, vam jugar molt bé. Després vam anar una mica a menys, per després tornar a pujar de nou. Itècnicament estem bé, cada cop millor». Demana per tant més estabilitat i regularitat, també reforçar la idea del rebot en atac, una de les mancances de l’equip. Isobretot, no defallir, centrar-se en treballar i reforçar conceptes, més que no pas «pensar si guanyarem o no, o en si hem guanyat o hem perdut».

I un nom propi. En una de les respostes, el tècnic parlava de Marc Gasol i de la necessitat que té el Girona de gaudir de la millor versió del pivot per poder rendir a un cert nivell. «Hi ha dependència d’ell, sí, però alhora cal dosificar-li els minuts que pugui aguantar al damunt de la pista. La resta de jugadors està millorant prou com per jugar dignament en els moments quan en Marc no hi és».