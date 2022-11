Anglaterra es va assegurar gairebé el bitllet pels vuitens de final tot i no passar de l’empat ahir contra els Estats Units. El combinat britànic només quedaria fora de la següent si és golejat per més de 6 gols Gal·les en el darrer partit. Això farà que els Estats Units i Iran es juguin l’altre bitllet. Ahir a Doha, n ohi va haver manera de batre la porteria d’un Turner molt encertat. Ni Grealish, ni Kane ni tampoc Mount van aconseguir perforar la porteria americana. Fins i tot es va endur un bon ensurt a la primera part Anglaterra, quan Pulisic va estavellar una pilota al travesser amb un xut des de fora l’àera. Al final, l’empat va benficiar les dues seleccions que poden classificar-se per vuitens en el darrera jornada del grup.