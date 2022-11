De moment, el factor revulsiu que cercava l’Olot amb el relleu de Manix Mandiola i l’arribada de Jonathan Risueño encara ha d’arribar. El tècnic valencià compta els tres partits que ha dirigit l’equip per derrotes: 0-4 a la Copa amb el Llevant, 0-1 amb l’Andorra a la Copa Catalunya -dos rivals de categoria superior- i 1-2 contra l’Aragó en l’únic partit de Lliga amb ell a la banqueta. Una derrota, aquesta contra el filial del Saragossa, que va complicar encara més la situació de l’equip a la classificació i que va tenir un preu molt car. I és que l’expulsió de Bigas i la cinquena groga de Guillem Terma faran que avui Risueño no hi pugui comptar per visitar el camp d’un altre rival directe com l’Alzira. Aquestes baixes s’afegeixen a les dels lesionats Mas, Blázquez, Castells i Cerdà, que encara no està a punt.

L’Alzira també va canviar l’entrenador fa quinze dies i Marc Garcia s’ha fet càrrec de l’equip. «És un camp gran, e gespa natural i amb el nou tècnic volen tenir més la pilota», diu Risueño que demana «més claredat» en l’última passada. «S’ha de generar perquè els jugadors tinguin ocasions per a poder anotar i anar agafant confiança a poc a poc» assegura.