Nova patacada i oportunitat perduda de l'Olot per sortir del descens. L'arribada de Jonathan Risueño a la banqueta garrotxina no ha tingut l'efecte revulsiu esperat. L'equip volcànic ha sumat la segona derrota consecutiva a la lliga, la quarta des que el tècnic valencià es va fer càrrec de l'equip, en perdre 2 a 1 al camp de l'Alzira. La derrota manté l'Olot penúltim en posicions de descens i amb la possibilitat de demà ser últim si l'Ebre guanya el seu partit.

El mal inici de l'Olot ha provocat que a unes alçades molt poc avançades l'equip jugui partits claus. La visita al Luis Suñer i Pico era un d'aquests partits. L'Alzira, amb tres punts més que els olotins, es trobava en posició de "play-out" a 3a RFEF. No guanyar el partit significava per a l'Olot un pes a una motxilla, cada cop més pesada i difícil d'arrossegar. Conscients tots dos equips de la importància del duel, uns i altres no han arriscat en excés, si bé el domini de la pilota era local. Lado ha estat el primer a provar sort pels locals, però Arnau ha estat atent per parar-li un potent xut. Les rèpliques de l'Olot no han tardat a arribar de les botes de Busquets i Aimar. Ha estat l'equip de Marc García qui ha tingut la més clara per avançar-se en una rematada de Pitu al pal. Ha estat el preludi del gol. Un minut després, Álvaro Gómez ha batut Arnau per situar l'un a zero amb què s'arribaria la mitja part.

Risueño ha mogut la banqueta i Forgas ha substituït Ferran al descans. L'entrenador buscava respostes, però s'ha topat amb el segon gol de l'Alzira només començar. Javi Serra ha fet el segon al minut sis de la represa. Amb un desavantatge de dos gols l'Olot ha fet un canvi ofensiu per buscar l'empat, entrant Sebas al lloc de Serrano. Efecte immediat, ja que Sebas i Bah han combinat i Forgas ha escurçat distàncies al minut 54. L'Olot tornava al partit i només tres minuts després del gol ha fregat l'empat amb un xut de Saïdou. A un partit a caixa o faixa, els visitants han acaronat de nou l'empat dues vegades més i de manera consecutiva. Adrián ha tapat una ocasió molt clara a Forgas al 77 i també ha estat providencial per parar una rematada a Callís poc després. La reacció de l'equip era evident i, segurament, mereixia l'empat. La revifalla, però, ha estat tan clara que tardana, ja que els homes de Risueño els ha faltat temps per aconseguir la igualada final.