L’equipació oficial d’Espanya per disputar el Mundial de Qatar consta de samarreta vermella, amb uns pantalons i mitges de color blau marí. Tot i això, la selecció va iniciar el torneig vestida completament de vermell (pantalons i mitjanes incloses), guanyant 7-0 a Costa Rica, que va vestir totalment de blanc.

El canvi d’equipació respon a dos motius: d’una banda, un consell de la FIFA a les seleccions perquè vesteixin d’un sol color, en la mesura de les possibilitats, per millorar l’efecte en les retransmissions televisives.

I en segon lloc, derivada d’aquest consell de FIFA, la intenció del cos tècnic de Luis Enrique que Espanya jugui sempre que sigui possible de vermell. «Som la Roja. Vaig demanar al director esportiu si es podia gestionar i jugarem de vermell sencer», va dir Luis Enrique en la retransmissió del seu canal de Twitch abans de debutar.

Davant Costa Rica i Alemanya no hi ha problemes cromàtics, però sí amb el Japó, en el tercer partit: els nipons fan servir mitges blaves en el seu primer equip, cosa que hauria obligat Espanya a canviar completament i jugar amb la seva segona samarreta, d’un color blau cel barrejat amb el blanc.

Voler mantenir la samarreta vermella suposava renunciar als pantalons blaus, una opció ben rebuda per Luis Enrique: jugant completament de vermell, Espanya no ha de canviar de samarreta ni refugiar-se en la seva segona equipació, almenys de moment i en funció dels seus futurs rivals al torneig.

No totes les seleccions lliuren una tercera opció a la FIFA. De fet són excepció les que informen de quina serà la seva tercera equipació. Passa per exemple amb Dinamarca (el primer equipament és totalment vermell, el segon blanc i el tercer blau marí) o Tunísia (blanc com a primera opció, vermell com a segon i verd com a tercer).