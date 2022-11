Kevin Davies, de 62 anys, era a Doha amb el seu fill i amb alguns amics i, segons expliquen mitjans gal·lesos, va morir per causes naturals. La seva família va rebre assistència del consolat britànic a Qatar, així com de l’Associació d’Aficionats de Gal·les, que ajuda els aficionats presents a Doha. N oel Mooney, president executiu de la federació gal·lesa, va assegurar que està en contacte directe amb la família de Kevin per «ajudar-los en tot el que necessitin».