El Comitè de Disciplina de la FIFA ha obert un expedient a l’Associació de Sèrbia per desplegar una bandera al seu vestuari durant el partit contra el Brasil, de la primera jornada del Mundial. Segons es va poder veure a través de les xarxes socials, al vestidor serbi es va penjar una bandera del país amb el mapa de Kosovo i l’expressió ‘No surrender’ (no rendir-se). La instància no cita cap infracció concreta, però es manté en l’obligació general de «joc net i de no violència» imposada a les 32 seleccionis participants al torneig.